Baja Portalegre 500: Campeão Tiago Reis termina ano com abandono | AutoSport

Um problema elétrico, no decorrer do primeiro Setor Seletivo de sábado e que deixou a Toyota Hilux parada na estrada, obrigou ao abandono de Tiago Reis e Valter Cardoso na Baja Portalegre 500. «Vínhamos andar bem, a tentar recuperar posições e a atacar a corrida, mas subitamente o carro desligou-se e não mais o conseguimos colocar a trabalhar» explicou Tiago Reis à chegada ao paddock. «Não era desta forma que queríamos acabar o Campeonato mas as corridas são isto. Este não era definitivamente o nosso fim-de-semana» acrescentou o piloto, que já no dia de sexta-feira tinha tido problemas com a embraiagem do carro, situação que o atirou para longe dos primeiros lugares. «No fundo aconteceu-nos tudo e fica-nos alguma frustração porque queríamos muito andar na frente e terminar de outra maneira uma temporada brilhante, onde fomos sempre muito consistentes, sempre na luta pelas vitórias, que era o que queríamos fazer aqui mas não foi possível» lamentou Tiago Reis.

No discurso em Portalegre o piloto teve ainda uma palavra para o muito público que acompanhou a prova: “hoje (sábado) saímos à estrada com muita vontade de andar rápido e subir lugares, ao mesmo tempo que queríamos dar algum espetáculo ao muito público que acompanha sempre a Baja Portalegre 500. E nesta parte saímos com a satisfação de o ter feito enquanto estivemos em pista”.

Apesar do abandono, único na temporada de 2023 no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, Tiago Reis voltou a fazer agradecimento à sua equipa “foram excecionais ao longo da época e o título que conquistamos em muito se deve ao esforço de todos ao longo do ano”. A todos, “família, amigos e os muitos adeptos que nos incentivaram e acompanharam, deixamos o agradecimento por mais uma temporada que vamos recordar para sempre” rematou o piloto.