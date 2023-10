Baja Portalegre 500, Armindo Araújo: “muito satisfeitos com a nossa prestação” | AutoSport

Armindo Araújo e Luís Ramalho terminaram no quarto posto da geral a Baja Portalegre 500, e venceram em termos absolutos o derradeiro Setor Seletivo da prova, terminando ainda em terceiro entre os concorrentes do CPTT e segundo na Categoria T3, atrás de João Dias, piloto com que lutou pelo título da categoria.

Contudo, ambos os pilotos se escusaram a grandes declarações no que ao título diz respeito e a explicação é simples. Com o terceiro lugar de João Dias/João Miranda (Can Am Maverick X3) e o quarto de Armindo Araújo/Luis Ramalho (Can Am Maverick X3) o título de pilotos para já parece que será atribuído a João Dias, mas a verdade é que ainda subsistem dúvidas relativamente às classificações finais pois as duas duplas têm um entendimento e interpretação diferentes dos regulamentos.

Como se sabe, Armindo Araújo, devido ao acidente no Rali Serras de Fafe não participou na Prova da Extremadura, e por isso pensava-se que seria esse o resultado a ‘atirar fora’, mas do outro lado da barricada a interpretação é diferente, alegando-se que essa é uma não participação, o que é corroborado pela FPAK, portanto significa isto que Armindo Araújo tem que atirar fora ‘outro’ pior resultado. Se for confirmado ser assim, o que só veremos quando foram publicados os resultados oficiais na FPAK, será João Dias o campeão do T3, se o pior resultado de Armindo Araújo for o ‘zero’ da não participação na Baja TT Extremadura, o título será de Armindo Araújo.

Independentemente de tudo isto, numa etapa marcada pelas condições difíceis do terreno, a dupla do Can Am T3 Plus da Santag Racing rodou sempre entre os pilotos mais rápidos da geral, conseguindo finalizar a prova pontuável para a Taça do Mundo FIA de Bajas com o melhor registo no SS4. “As condições do piso eram muito traiçoeiras, mas conseguimos durante toda a prova imprimir um ritmo que nos permitiu andar sempre na discussão dos primeiros lugares quer da geral quer da nossa categoria. Hoje atacamos forte no último setor seletivo e conseguimos vencê-lo e garantir mais um excelente resultado no nosso ano de estreia no Campeonato de Portugal de Todo o Terreno. Estamos muito satisfeitos com a nossa prestação em Portalegre e temos de dar os parabéns ao João Dias e ao João Miranda pela vitória nos T3 aqui em Portalegre e à Santag Racing que fez um excelente trabalho na preparação do nosso carro”, disse no final Armindo Araújo. Como se percebe, quanto ao título, nada.