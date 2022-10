Baja Portalegre 500, Armindo Araújo de regresso ao Todo-o-Terreno | AutoSport

Armindo Araújo e Luís Ramalho voltam a estar à partida de uma prova da Taça do Mundo FIA de Bajas Cross-Country, marcando de novo presença na Baja de Portalegre 500, que este fim-de-semana se disputará na região do Alto Alentejo e cumpre a sua 36ª edição.

Com o Can-Am Maverick X3, da categoria T3, e inseridos na estrutura da Santag Racing Team, os campeões nacionais de ralis partem, para prova do ACP, com grandes expectativas em realizar uma excelente prova e estar em destaque entre as seis dezenas de equipas inscritas na categoria FIA em automóveis. “É muito bom poder voltar ao todo-o-terreno e fazer parte de uma equipa como a Santag Racing Team, que já conquistou o título esta temporada e estará em Portalegre na máxima força. Temos a forte ambição de conseguir neste regresso a prova do ACP um bom resultado, mesmo sabendo que encontraremos um lote de equipas nacionais e internacionais de grande qualidade nesta categoria T3. Vamos, como sempre, dar o nosso melhor neste regresso a uma modalidade e uma prova que gosto imenso”, referiu Armindo Araújo.

A Baja de Portalegre 500 arranca na sexta-feira com a realização do prólogo com 3,5km, seguindo-se um Setor Seletivo, de 70km, que completa a primeira etapa. No sábado cumprem-se os restantes dois setores, ambos com 200km cronómetros.