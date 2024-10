Baja Portalegre 500, António Serrão: “criei um fascínio especial por esta corrida desde miúdo”

António Serrão é mais um exemplo de um aficionado de longa data da grande clássica do TT. As romarias ‘anuais’ ao Alentejo transformaram-se, em 2016, numa aventura vivida ao lado do pai. “Foi em Portalegre que fiz a minha primeira prova de sempre, para celebrar os 25 anos de carreira do meu pai, mas criei um fascínio especial por esta corrida desde miúdo. Nunca a disputei com o Can-Am, o que significa que vamos estar mais expostos aos elementos, mas o nosso objetivo é andar rápido e superar da melhor forma as dificuldades do percurso, que, atendendo às chuvas recentes, vai ter muitas armadilhas para um carro como o nosso, sobretudo nas ribeiras”, referiu António Serrão.