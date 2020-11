Baja Portalegre 500: André Amaral regressa às competições

Depois de ter iniciado esta temporada de 2020 com um bom quarto lugar a que se seguiu uma participação positiva na segunda prova da temporada, André Amaral viu-se confrontado com uma arreliadora lesão no tendão de Aquiles que o impediu de competir durante vários meses. Regressa agora para disputar a mítica Baja de Portalegre 500,um mês depois de a sua máquina ter estado em excelente plano na Baja disputada em Reguengos de Monsaraz.

“Ainda não estou a 100%, mas não queria perder a oportunidade de estar em mais uma Baja Portalegre 500. Uma prova que é sempre espetacular e que tem uma mística incrível. Claro que vai ser um Portalegre diferente porque ter esta prova sem público parece uma incongruência, mas temos de ser realistas e aceitar que as regras do jogo neste momento são diferentes”, explica André Amaral que vai pilotar a sua Ford Ranger navegado pelo experiente Nelson Ramos. E o piloto de Barcelos acrescenta: “Vai ser uma prova dura e difícil e ao que tudo indica disputada em condições meteorológicas adversas, o que vai complicar ainda mais a nossa tarefa. Vou tentar gerir da melhor forma possível a máquina e o meu físico, para conseguir uma boa prestação. Como já deu para perceber a máquina está muito boa e tenho pena de, para esta prova, não ir conseguir tirar todo o partido do seu potencial. A forma virá progressivamente e estou muito contente por estar de regresso”.

A 34ª Edição da Baja Portalegre 500 será composta por um total de cerca de 600km, dos quais 440 vão ser disputados ao cronómetro. A prova vai percorrer os concelhos de Portalegre, Niza, Gavião, Fronteira, Sousel, Monforte, Ponte de Sôr, Crato, Alter do Chão e Estremoz e terá como centro nevrálgico a Nerpor onde estará instalado o Parque de Assistência, que este ano não poderá ser visitado pelo público devido à pandemia da Covid-19. A Herdade das Coutadas será o palco do Prólogo desta corrida que contará ainda com mais três Sectores Seletivos sendo um realizado na sexta-feira e outros dois no sábado