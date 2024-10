Baja Portalegre 500, Alexandre Franco: “Portalegre é ‘a prova’, não há mais nada assim”

Alexandre e Rui Franco, no Mercedes C230 TD venceram os T1 ‘normais’ depois duma prova que adoram e que lhes tem corrido globalmente bem ao longo dos anos. Para Alexandre Franco: “Portalegre é Portalegre, é uma prova difícil com muitas mudanças de aderência, é preciso ir atento de curva para curva, de resto Portalegre continua a ser ‘a prova’. Já fiz várias provas do Campeonato do Mundo lá fora e não há nada assim, é muito bem organizada, com zonas espetáculo para o público, que há em todo o lado, o que cria um sentimento especial a quem está a ver e a correr. Veem-se pessoas acampadas, se calhar vários dias, é sem dúvida ‘a corrida’. E isso sente-se muito dentro do carro, há pessoas que não seguem o TT e vêm a Portalegre, para além de que não vi ninguém mal colocado ao longo de todo a corrida, as pessoas contribuem para que o espetáculo seja possível, pois uma moldura destas e uma corrida deste tamanho, para ser manchada basta haver um acidente”, disse.

FOTO ACP