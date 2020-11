Baja Portalegre 500, Alejandro Martins vence para o CPTT

Alejandro Martins, navegado por José Marques, alcançaram sexto posto da classificação geral da jornada pontuável para a Taça do Mundo sendo ainda os melhores portugueses na mítica prova alentejana. Competindo aos comandos de um Mini John Cooper Works Rally da X-Raid, assistido pela MRacing, a dupla da AM48 terminou a prova a 8m51s dos vencedores e assegurando pela segunda vez a vitória entre os pilotos que disputam o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM48.

As condições meteorológicas que se agravaram durante a noite após o primeiro dia de prova ditaram a anulação do SS3 e forçaram a organização a encurtar para apenas 79 km o SS4. O objetivo da equipa AM48 era lutar pela vitória absoluta, mas um percalço a meio da prova impediu Alejandro Martins de subir ao lugar mais alto do pódio: “foi uma prova muito dura. Não foi o Portalegre que estávamos à espera porque tivemos uma etapa anulada e a distância da segunda bastante encurtada. Tenho pena que isso tivesse acontecido. Em termos de resultado estamos satisfeitos porque ganhamos a prova a nível nacional, mas eu gostava de ter vencido a corrida. Isso só não aconteceu porque batemos ao quilómetro 12 e demorámos muito tempo para pôr o carro de novo a andar. Assim, perdi hipótese de lutar pela vitória absoluta. No entanto, consegui triunfar no Campeonato Nacional e somando o ponto que me tiraram eu ficaria com os mesmos pontos que o Miguel Barbosa. E uma vez que fui o piloto com mais vitórias desta temporada era eu quem deveria ser campeão. Para mim o importante é ser campeão no terreno e não na secretaria. Defendo um campeonato em que todas as corridas sejam pontuáveis e que vença o piloto que acabar com mais pontos. É nisso que eu me revejo”, revelou Alejandro Martins.

Devido ao cancelamento da Baja TT Idanha-a-Nova, em consequência do atual contexto provocado pela pandemia Covid-19, a 34ª Edição da Baja Portalegre 500 coloca um ponto final nesta temporada de 2020 do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM48.