Baja Portalegre 500, Alejandro Martins: “Confiante em manter patamar de competitividade”

Depois da vitória para o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno conquistada há pouco mais de um mês, Alejandro Martins navegado por José Marques vai disputar este fim-de-semana a 34º edição da Baja Portalegre. Aos comandos de um Mini John Cooper Works Rally da X-Raid, assistido pela Mracing, o piloto da AM 48 está preparado para lutar por um lugar no pódio: “Claro que estou motivado. Venci a última prova em confronto direto com os principais candidatos ao título e estou confiante de que nos poderemos manter nesse patamar de andamento e competitividade. Vai ser uma prova dura e seguramente muito disputada”, salienta o piloto da AM48 que, todavia, não esconde uma certa insatisfação: “Parece que vai chover e eu não escondo que não sou um grande apreciador de chuva, lama e menor visibilidade. Gosto claramente mais de piso seco, mas não será por isso que vamos atacar menos. Iremos sempre dar o nosso melhor e o objetivo é terminar num dos três lugares de pódio.

A 34ª Edição da Baja Portalegre 500 será composta por um total de cerca de 600km, dos quais 440 vão ser disputados ao cronómetro. A prova vai percorrer os concelhos de Portalegre, Niza, Gavião, Fronteira, Sousel, Monforte, Ponte de Sôr, Crato, Alter do Chão e Estremoz e terá como centro nevrálgico a Nerpor onde estará instalado o Parque de Assistência, que este ano não poderá ser visitado pelo público devido à pandemia da Covid-19. A Herdade das Coutadas será o palco do Prólogo desta corrida que contará ainda com mais três Sectores Seletivos sendo um realizado na sexta-feira e outros dois no sábado.