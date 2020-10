Baja Portalegre 500 “ainda está em avaliação” diz o MAI

De acordo com a Rádio Portalegre, a Baja Portalegre 500 ainda não tem garantida a sua realização. Quem o diz é o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, acrescentando que a prova está sob avaliação da Direção Geral da Saúde (DGS) e forças de segurança.

As declarações do Ministro aos jornalistas foram produzidas em Monforte, onde esteve para apresentar equipas de Intervenção dos Bombeiros.

Eduardo Cabrita acrescenta que a avaliação da prova é feita “dia-a-dia”, e que a realização do evento “tem que ser vista em função do quadro global de medidas que estão a ser determinadas para conter a pandemia da Covid-19”. Ontem, o governo decidiu suspender o desporto não profissional durante este fim de semana, permitindo apenas as competições principais de cada federação e por isso, se for mantido esse caminho, em princípio não haverá problemas com a prova de Portalegre, mas com os recordes de casos de Covid-19 a crescerem diariamente, e a pressão a intensificar-se, é compreensível a hesitação das autoridades. A prova não prevê espetadores e no Plano de contingência da prova está contemplado um teste negativo como condição de aceder ao ‘quartel-general’ do evento.