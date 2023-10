Baja Oeste, Nuno Matos: Volkswagen Amarok Proto em ‘stand by’ ‘avança Opel Mokka | AutoSport

Apesar do arranque positivo do projeto Volkswagen Amarok Proto (T3) na Baja TT Sharish Gin, Nuno Matos regressa este fim-de-semana à competição na categoria T8 e ao volante do seu Opel Mokka, classe na qual é segundo classificado na classificação oficial de algumas melhorias necessárias implementar no Volkswagen Amarok Proto, e num momento onde este novo projeto se encontra em fase de adaptações e melhorias, o piloto de Portalegre decidiu não ficar de fora da competição e vai tentar lutar no centro do país por um regresso às vitórias no CPTT.

“Apesar de estar a dar os primeiros passos, o projeto Volkswagen Amarok Proto deu-nos provas do seu potencial em Reguengos, onde competimos preciosos 200 km e o onde conseguimos corrigir e encontrar soluções para a necessária evolução do carro.

Porém, alguns desses ‘upgrades’ demoram mais tempo a implementar do que o espaço temporal que existe entre a quinta e sexta prova do CPTT, por isso vimo-nos, entre aspas, forçados a regressar ao Opel Mokka por forma a manter o ritmo competitivo”, começou por assumir o portalegrense antes de destacar que: “Tendo em conta os bons resultados conseguidos no arranque de temporada que fizemos, estamos ainda na discussão pelo título nacional na categoria T8. Vamos fazer uma corrida sem pressão e sem essa missão, mas se for possível vamos tentar lutar pela vitória entre os T8”, garantiu.

A Baja TT Oeste vai levar o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno até à zona centro do país, mais propriamente ao Cadaval, onde ficará instalado o centro nevrálgico do evento. A prova tem início no sábado, com a realização do Prólogo (10h50) a que se segue uma assistência de 30 minutos. Ainda no sábado (14h50) piloto e máquina atacam um Setor Seletivo de 144 quilómetros cronometrados. Já no domingo (10h15) os pilotos disputam um setor seletivo de 197km de extensão. A Cerimónia de Pódio está agendada para as 16h00 do último dia de competição.