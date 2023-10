Baja Oeste: João Lourenço e Luís Caetano na luta pelo T2 | AutoSport

Para lá da geral absoluta do CPTT, os restantes títulos estão todos também em aberto. No T2, João Lourenço lidera com três pontos de avanço para Luís Caetano, com Fernando Barreiros bem mais atrás com 57. Depois do líder, João Lourenço ter estado ausente em Loulé, as contas da competição sorriem-lhe, mas ainda há duas corridas pela frente. As lutas têm sido boas ao longo da temporada com quatro pilotos a dividir os triunfos na categoria de T2, a categoria dos veículos mais próximos de série: “o facto dos carros serem ser muito perto de série leva a que quase sempre aconteça sempre algo aos carros, e isso faz com que haja vários vencedores das provas pois a parte da gestão é fundamental para para o sucesso nesta categoria. E é por causa disso também acaba por ser a categoria de base para muitos bons pilotos que nós temos no nosso campeonato”, disse João Lourenço, que reforça ser a pilotagem dos T2 “trazem uma formação muito grande para os pilotos não só na questão da gestão do material como também no que é pilotar um carro com duas toneladas, que é completamente diferente de guiar um SSV, por exemplo”.