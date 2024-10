Baja Oeste de Portugal já mexe

Já está delineada a prova que deve decidir o CPTT. A Baja Oeste de Portugal regressa à mesma região em que tem estado nos últimos anos, de 8 a 10 de novembro de 2024, com o centro nevrálgico no recinto da ExpoTorres, coincidindo com as emblemáticas Festas de Torres Vedras.

A prova partilhará as instalações com as festividades de Torres Vedras, oferecendo ao ppúblic uma experiência diferente das habituais com a presença da caravana do CPTT.

Irão estar presentes concorrentes das categorias de Autos, SSV, Motos e Quads e se há algo que esta prova nos tem ensinado nos últimos anos é que tem percursos totalmente distintos das restantes provas do CPTT, bem mais enrolados, sinuosos e estreitos, levando a que a incerteza das lutas na frente seja grande.

Segundo a Escuderia Castelo Branco, para quem não puder assistir presencialmente, haverá diversas transmissões ao vivo, começando desde logo pelo prólogo, nas redes sociais da Escuderia Castelo Branco e da FPAK, com resumos nos canais de televisão nacionais.