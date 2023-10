Baja Oeste de Portugal: ECB reage a críticas da APTT: “tudo faremos para que a prova decorra de forma positiva” | AutoSport

Na sequência do alerta da APTT relativamente ao diz entendia ser uma zona perigosa do traçado da Baja Oeste de Portugal, e que o AutoSport tornou público excertos com os pontos de maior destaque, CLIQUE AQUI

Tivemos agora igualmente acesso à resposta à mensagem que a APTT remeteu à Escuderia Castelo Branco, em que esta dá a sua visão das coisas. No documento a ECB começa por destacar a ação da APTT em “promover a segurança dos pilotos e navegadores e melhorar a modalidade em todos os aspetos” e concorda com a existência de “uma equipa cujo objetivo é verificar a adequação e a qualidade dos road books, nomeadamente, da sua clareza, e da sua correta tradução das realidades do terreno, nomeadamente verificar se as zonas de perigo estavam corretamente identificadas e assinaladas”.

Mas quanto à referência de um ponto específico do percurso, confirmam a sugestão de Paulo Fiúza, elemento que pela APTT faz a verificação dos road book e dos percursos, para a introdução de uma zona de transfer, de dois minutos, para que todos pudessem passar no local com toda a segurança, mas “nisso não concordámos, porquanto temos um entendimento diferente. A prova que organizamos é de todo terreno e enquanto tal terá dificuldades no terreno. (…) poderíamos organizar provas em percursos de largas e longas extensões onde todos poderiam atingir os máximos limites de velocidade? Certamente! Mas teríamos de chamar-lhe outra coisa, talvez quem sabe, ralis de terra, não seria certamente competição de todo terreno”

Portanto, neste particular a ECB está em descordo com a APTT, e como é lógico, tem esse direito.

Paralelamente, a APP queixa-se de parte do percurso ser estreito, com vegetação cerrada e regueiras profundas, e não se adequa à prática da modalidade, mas a ECB entende que “boas seriam as pistas no deserto, aí esta questão jamais se iria colocar, mas este é o nosso território, Portugal, onde se disputa o Campeonato Portugal de Todo Terreno”.

Quanto às partidas para o prólogo que a APTT sugere de dois em dois minutos: “agradecemos a sugestão, que certamente acolheremos se assim for entendido face às condições de prova nas circunstâncias de tempo em que se verificar.”

Já quanto às críticas ao parque de Assistência: “Concordamos que não temos o Parque de Assistência ideal. Mas temos um Parque com as características e com as condições necessárias à instalação condigna e em condições de todos os concorrentes”, com a ECB a reforçar na sua missiva que “não podemos deixar de expressar o nosso expresso repúdio por qualquer velada ameaça ou atitude intimidatória, nomeadamente com acenos de relatórios negativos e má classificação da Baja. Dispensamos este tipo de atitude. Este é o tipo de atitudes que nos impelem para virar as costas uns aos outros.

Com isto, todos sairemos a perder. Da nossa parte, tudo faremos para que a Baja decorra de forma positiva, que contribua para a promoção e divulgação da modalidade e da região.”