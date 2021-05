Baja Loulé, SS1, dia de surpresas: Alexandre Ré na frente | AutoSport

Dia de grandes surpresas na Baja Loulé. Num primeiro dia arrasador, Alexandre Ré e Francisco Esperto (BRP Can Am Maverick X3, chegam ao final do dia na liderança da classificação geral, 41.5s na frente de Luis Recuenco/Sergio Peinado (Mini John Cooper).

Terceiro lugar para André Amaral e Nelson Ramos (Ford Ranger), que terminam o dia a 5:22 dos líderes. César e Tânia Sequeira (Mini Cooper D Protótipo) são quartos na frente de Gualter Barros e Hugo Magalhães (Can-Am Maverick X3).

Tiago Reis e Valter Cardoso (Toyota Hilux Overdrive), vencedor da primeira prova do ano a Baja TT Montes Alentejanos, são sextos a 11:51.4s.

Como se percebe pelos números, houve problemas para muita gente, começando logo por João Ramos e Filipe Palmeiro (Toyota Hilux) que embora tenham chegado ao fim do Setor Seletivo, já estão a 24:23.5 da frente, depois de terem tido problemas no SS.

Os primeiros líderes da prova, Nuno Madeira e Filipe Serra (Ford Ranger), ficaram pelo caminho, regressando ao parque de assistência a meio do Setor. O mesmo sucedeu a Nuno Matos e Joel Lutas (Fiat Fullback Proto) que também abandonaram

Alejandro Martins e José Marques (Mini John Cooper Works Rally) deram um toque no prólogo e já não entraram na SS1. Mais informação quando possível.

