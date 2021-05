Baja Loulé: Nuno Madeira foi o mais rápido no prólogo | AutoSport

Nuno Madeira e Filipe Serra (Ford Ranger), foram os mais rápidos no prólogo da Baja Loulé, batendo João Ramos e Filipe Palmeiro, que tiveram de recorrer nesta prova a uma Toyota Hilux menos evoluídas, devido ao facto da ‘Dama Negra’ ainda não estar totalmente reparada, decorrente do acidente na Baja TT Montes Alentejanos. O piloto do Porto cedeu 4.8s para os mais rápidos, com os vencedores da primeira prova do ano, em Beja, Tiago Reis e Valter Cardoso (Toyota Hilux Overdrive) em terceiro a 6.0s. Bom quarto posto para Nuno Matos e Joel Lutas (Fiat Fullback Proto) com André Amaral e Nelson Ramos (Ford Ranger) logo a seguir. Henrique Silva e Henrique Damásio (Mini Paceman Proto) foram sextos na frente de Alexandre Ré e Francisco Esperto (BRP Can Am Maverick X3), os melhores dos T4.

Luis Recuenco e Sergio Peinado (Mini John Cooper) foram oitavos na frente de Alejandro Martins e José Marques (Mini John Cooper Works Rally JCW Rally). Daniel Alonso/Candido (Ford Exr05 Proto) da PRT Sport Rally Team fecham o top 10.

Tempos Online – CLIQUE AQUI