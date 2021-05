Baja Loulé: Daniel Alonso é novidade na PRK Sport Rally Team | AutoSport

Edgar Condenso, Mike Braun completam armada da PRK Sport Rally Team na Baja de Loulé com o espanhol Daniel Alonso Villarón a ser a grande novidade no seio da equipa, com que se estreia no TT Nacional

Além de Mike Braun/Ivo Santos, novamente candidatos à vitória no Agrupamento T8, e do experiente Edgar Condenso, desta vez acompanhado por António Serrão, a PRK Sport Rally Team conta com a Ford EXR 05 – que Pedro Dias da Silva/José Sá Pires levaram ao pódio nos ‘Monte Alentejanos’ – entregue a Daniel Alonso Villarón/Candido Carrera.

Eventualmente menos conhecido em Portugal, Daniel Alonso Villarón é, todavia, um dos nomes de topo dos ralis em solo espanhol. Já foi piloto oficial Ford no Campeonato Espanhol da especialidade e já este ano participou no Rali de Monte Carlos com um Ford Fiesta Rally2, que levou ao 27º lugar da geral. Em Espanha, Alonso venceu, também em 2021, o Rally da Auga – Camiño de Santiago e o Rallye Tierras Altas de Lorca.

Pois é com este currículo que o piloto de 56 anos se estreia no TT e com um dos carros da equipa PRK Sport Rally Team que, uma vez mais, aposta forte nesta segunda ronda do Campeonato de Português e que marca o regresso das competições fora de estrada à região algarvia.

A prova conta com um Prólogo e dois Sectores Selectivos, divididos por duas etapas (Sábado e Domingo) e que totalizam cerca de 300 quilómetros ao cronómetro.