Baja Loulé, CP4: Alexandre Ré dilata vantagem | AutoSport

Alexandre Ré e Francisco Esperto (BRP Can Am Maverick X3) continuam na frente da corrida em CP4 e até alargaram a margem que os separa dos segundos classificados, que continuam a ser a dupla espanhola Luis Recuenco/Sergio Peinado (Mini John Cooper) que começaram o dia a 41.5s da frente, estando agora com um avanço de 50.9s.

Os quatro primeiros lugares da classificação não se alteraram ao cabo de 30 Km de Setor Seletivo, sendo quem se esperava mais que recuperasse, Tiago Reis, o único que perdeu um posição nestes primeiros quilómetros, algo que pode ter a ver com a tipologia de piso, por exemplo.

André Amaral e Nelson Ramos (Ford Ranger) são terceiros, agora a 7m50, com os anteriores quartos classificados, David Spranger/Jaqueline Ferris (Can-Am Maverick X3 T3) a ficarem pelo caminho com um problema mecânico.

César Sequeira e Tânia Sequeira (Mini Cooper D Prototipo) são agora quartos classificados a 9.08s da frente, com Gualter Barros e Hugo Magalhães (Can-Am Maverick X3) em quinto a 12m11s.

Tiago Reis/Valter Cardoso(Toyota Hilux Overdrive) caíram para oitavo sendo que na sétima posição estão agora Lino Carapeta e Rui António (Land Rover Proto Bowler) a 16.02.

Mais informação quando possível.

Ver Tempos Online

http://cptt.cronobandeira.com/index.php?lang=0&evento=1&local=211&rfr=1&idx=1