Baja do Oeste de Portugal pode decidir campeão no CPTT | AutoSport

A Baja Oeste de Portugal prepara-se para receber, entre os dias 6 e 8 de outubro, a fina-flor do todo-o-terreno nacional e interessantes valores da modalidade a nível internacional. Durante três dias, carros, motos, quad e SSV vão invadir esta região que, desde há muito, mostrou ter imensos e acérrimos adeptos da disciplina. A prova organizada pela Escuderia Castelo Branco tem, ainda, um ingrediente especial: o picante das decisões, pois há categorias que podem ter os seus campeões já definidos após esta ronda pontuável para os campeonatos nacionais de TT, para a Taça do Mundo FIM de Baja e para o Campeonato da Europa de Bajas, entre outras competições.

Os concelhos de Alenquer, Azambuja, Bombarral, Cadaval, Óbidos, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras voltam a ser o palco de excelência para nova edição da Baja Oeste de Portugal. Desta vez, será o Cadaval a apresentar-se como centro de operações da jornada preparada pela Escuderia Castelo Branco. A vila reúne o parque de assistência e toda a base operacional da prova, com particular destaque para a cerimónia de partida que se desenrolará num formato original.

Os concorrentes de motos, quads e SSV vão colocar-se à prova logo no prólogo marcado para dia 6, sexta-feira, durante a tarde. Depois disso, juntam-se aos automóveis para, a partir das 20 horas, serem protagonistas na partida simbólica que iluminará a vila do Cadaval. É no sábado e no domingo que estão reservados os principais momentos da competição. As motos, os quads e os SSV têm 351,28 quilómetros pela frente – aos quais se juntam os 6,28 km do prólogo disputados na véspera -, divididos em dois sectores selectivos. Já os automóveis, vão discutir as melhores posições ao longo de 357,56 quilómetros, distribuídos entre prólogo e dois sectores contra o cronómetro.

“A Baja Oeste de Portugal tem consolidado o seu lugar no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno e, na edição deste ano, queremos reforçar essa posição. Por isso, toda a equipa trabalhou no sentido de criar um percurso exigente para as equipas e espectacular para o aficionado público que, habitualmente, nos presenteia com a sua presença ao longo das pistas”, esclareceu o director de prova dos automóveis, Nuno Almeida Santos.

O diretor das motos, Sérgio Sequeira, destaca, ainda que a organização espera “uma Baja Oeste de Portugal com listas de inscritas bem preenchidas, pois as competições, sejam nas motos, nos quads ou nos SSV, estão ao rubro”, adiantou.

O novo presidente da Escuderia Castelo Branco, João Vicente Lucas, enaltece o forte trabalho realizado, desde há muito, por todos os elementos e voluntários da equipa. “Contamos com um conjunto de pessoas que, com muita dedicação, mostra toda a sua paixão, não só pela instituição, como pela modalidade. É devido a eles que continuamos a ser tão activos. Além disso, não podemos deixar de realçar o apoio abnegado dos municípios que, mais uma vez, responderam presente e garantiram que a Baja Oeste de Portugal volta às pistas desta região e tem tudo para ser um sucesso novamente”, afirmou.