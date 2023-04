Baja Dehesa Extremadura: prova terminou a 16 de abril, resultados ‘devem’ ser publicados a 24 | AutoSport

Durante a prova já tínhamos sentido que a Baja Dehesa Extremadura estava a ser ‘problemática’, mas a cada dia que passa, percebemos que foi muito mais do que isso.

Neste momento os resultados oficiais ainda não são conhecidos e tudo o que se escreveu pode não estar de acordo com o que irão ditar esses resultados, mas é o que temos.

A primeira prova da Taça da Europa FIA de Bajas e a segunda do Campeonato de Portugal de Todo o Terreno, que se realizou a 15 e 16 de abril, só deverá ter os resultados finais publicados a 24 de abril. A ver vamos…

É que pelos vistos o programa de cronometragem ‘crashou’ e é preciso recolocar tudo e acrescentar as penalizações. Vamos ver como tudo isto termina… e quando, claro.