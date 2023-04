Baja Dehesa Extremadura: ‘novela’ até maio… | AutoSport

Ainda não foi desta que a Baja Dehesa Extremadura ficou resolvida, especialmente no que aos campeonatos portugueses diz respeito. A classificação FIA já está, em princípio, chancelada (já lá voltamos), pelo que as primeiras posições do campeonato absoluto português não devem ter alterações de monta, muito menos nos primeiros lugares, porque sabendo do problema que existiu com as classificações, a FIA colocou-se em campo, e a primeira classificação ‘final oficial’ a sair, foi a ‘sua’ (logicamente, a prova pertenceu ao Europeu de Bajas), até que outra comunicação dos Comissários voltou a protelá-la.

Existem prazos legais para resolver protestos, e houve um que chegou aos Comissários, tendo em conta que há concorrentes envolvidos que estão neste momento no México em competição, não podem ser ouvidos, pelo que ainda não é desta que a classificação FIA é final e oficial.

Contudo, o AutoSport sabe que quanto aos primeiros classificados do CPTT não vai haver mexidas na classificação do campeonato português, pelo menos no que às primeira posições diz respeito, já que a análise que o clube organizador da prova está a fazer aos dados de GPS da Anube e da empresa que fez a cronometragem desta prova, começou-a pelos ‘FIA’ e esses estão, em princípio (se não houver uma qualquer grande reviravolta) estão definidos.

Portanto, os concorrentes lusos, especialmente Tiago Reis, que venceu a prova, podem estar descansados que a sua classificação não mudará com uma forte dose de certeza. Só não dizemos com toda a certeza porque já aconteceu tanta coisa com esta prova, que só faltava agora a FIA também recuar no que já publicou, e que não se tornou final e oficial por causa de um protesto.

Contudo, quanto às classificações para lá das FIA é que a ‘porca torce o rabo’ e segundo apurámos, até ao próximo dia 2 de maio a FPAK tem garantia do organizador espanhol que tudo ficará resolvido, pois não faz sentido rumar a uma prova sem saber as classificações da anterior. Seja como for, “ver para crer…”

Portanto, os concorrentes que participaram na prova espanhola no Open, o T8, T2, pode ter algumas surpresas desagradáveis – para alguns, claro – pois pelo que sabemos o ‘cronometrista’ espanhol meteu por completo os pés pelas mãos perderam por completo o controlo da situação.

Felizmente, e como muitos puderam ver, a ANUBE tem os dados GPS, muitos foram vendo o evoluir a prova pela ANUBE, e esses dados estão registados e mostram o filme todo. Agora imagine o que é colocar tudo isso em números, ver penalizações, etc, etc.

Este parece-nos um caso mais complicado de resolver, mas asseguram-nos que é possível.

Mais uma vez, ver para crer…

Certo é que a Baja TT Norte de Portugal realiza-se a 5 e 6 de maio e ninguém quer ir para lá sem saber como ficou a classificação de uma prova que se realizou a 15 e 16 de abril…