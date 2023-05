Baja Dehesa Extremadura condiciona Baja TT Norte de Portugal | AutoSport

O dia de hoje é decisivo para a FPAK tomar decisões quanto a tudo o que (ainda) se está a passar com os resultados da Baja Dehesa Extremadura, prova que se disputou a 15 e 16 de abril e neste momento ainda não tem resultados finais oficiais de todas as competições que se realizaram no âmbito da prova.

A classificação FIA já está resolvida, foi a primeira, mas os organizadores espanhóis tiveram muitas mais competições, entre elas a FPAK e se no caso das primeiras posições não devem ter alterações, já lá mais para trás a confusão é grande pois muitos concorrentes, por exemplo os T8, que correram ‘fora’ da FIA.

Segundo parece a organização da Baja Dehesa extremadura já mandou os resultados para a federação espanhola e falta esta chancelá-los. Se o fizer, será só uma questão de extrapolar as classificações do CPTT, mas com a Baja TT Norte de Portugal à porta e o facto de hoje ser quarta-feira, há muitos concorrentes que não querem arrancar para esta prova sem saberem os resultados da anterior. Muito naturalmente, portanto o dia de hoje é decisivo para se saber como tudo fica. Logo ao fim do dia já se saberá mais…