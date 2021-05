Baja de Loulé: Rui Sousa estreia-se como navegador | AutoSport

A Equipa Prolama Competição volta a inovar no Campeonato de Portugal de Todo o Terreno, e apresenta uma nova aposta na prova organizada pelo Clube Automóvel do Algarve. Rui Sousa, multicampeão nacional de TT e vencedor da Taça do Mundo T2 em 2008, será o navegador de Georgino Pedroso na D-Max “oficial” com que o piloto/navegador foi bi-campeão nacional em 2017 e 2018; e como é natural têm naturais aspirações a um bom resultado final.

A dupla da Prolama Georgino Pedroso / Rui Sousa estão prontos para dar luta no grupo T2, aquele em que as viaturas ficam mais próximas da grande série, conforme o próprio Georgino referiu; “… esta é uma grande novidade e uma grande honra para mim poder estar com o Rui Sousa ao meu lado nesta D-Max que não tem segredos para ele. É ao mesmo tempo uma enorme responsabilidade poder partilhar esta corrida com o piloto que é para mim uma referência e espero recolher informação importante para o futuro. Vencemos em Beja e quero dar continuidade aos bons resultados, tendo como objectivo final o título, que pretendemos oferecer a todos os nossos Patrocinadores, Equipa técnica e Amigos…” concluiu.

Também para Rui Sousa esta participação reveste-se de um enorme desafio, e é um regresso em absoluto à primeira prova TT que disputou em Portalegre onde começou por ser navegador; “… o lema principal da Prolama sempre foi o de criar novas oportunidades, e esta para mim é realmente uma experiência que nunca passou pelo meu imaginário. Mas, depois do convite do Georgino acabei por aceitar o desafio, consciente que o menor conhecimento da tarefa de navegador, poderá ser colmatado por um conhecimento impar deste carro e pela abordagem que a pilotagem destas viaturas de série necessitam para serem explorados no seu todo, e nesse universo poderei ser uma boa ajuda para o Georgino; e claro que não vamos tirar os olhos da vitória na categoria…” rematou Rui Sousa o novo navegador da Isuzu D-Max. A Prolama apresenta ainda mais dois carros na Baja de Loulé, entregues a Francisco Barreto / Carlos Silva – Nissan V6 e a Isuzu D-Max T2 de Fernando Barreiros /Sérgio Cerveira que vão lutar pela Taça Ibérica TT.