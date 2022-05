Baja de Loulé: equipa brasileira X Rally Team de regresso, uma grande mais valia no CPTT | AutoSport

Não é novidade para ninguém que a equipa brasileira X Rally Team e os seus bons pilotos têm sido uma enorme mais valia para o Campeonato de Portugal de Todo o Terreno. Para o provar, basta referir que Christian Baumgart é neste momento segundo classificado do campeonato e Marcus Baumgart oitavo, depois de já terem ambos tido alguns problemas.

A equipa brasileira disputa a quarta prova do campeonato português seguindo logo a seguir para a Andaluzia, Espanha, onde disputa mais uma prova do Mundial de Todo o Terreno.

Cristian Baumgart/Beco Andreotti e Marcos Baumgart/Kleber Cincea correm este fim de semana em Loulé, e ambos procuram uma espécie de ‘redenção’ após uma quebra quando faltavam 10 km para o final da prova do Oeste de Portugal, enquanto Marcos e Kleber retornam à competição depois de terem ficado de fora dessa prova: “Estávamos bem no último rali, mas uma quebra quando faltavam 10 km para o fim nos tirou da luta. Vamos com tudo para tentar virar o jogo nesta prova”, disse Beco Androetti, navegador tetra vencedor do Rali dos Sertões.

Para Kleber, o que conta nos ralis em Portugal são os detalhes. “A expectativa para a prova é boa. De certa forma já conhecemos os concorrentes, sabemos os comportamentos e dá para disputar as melhores posições. Embora o plantel esteja um pouco menor para esta prova, há cerca de 40 carros, e os melhores estão todos lá”, avalia Cincea, navegador vencedor do Sertões em 2020. “Aqui para você conseguir um bom resultado a dupla tem que estar constante e não vacilar. A diferença de tempos é pequena e a disputa é nos detalhes”, completou.

A equipa está em Portugal, mas também já está de olho no Mundial de TT, em Espanha entre os dias 7 e 12 de junho. Com cinco títulos na geral do Sertões, as duas duplas vão usar uma das etapas mais duras do calendário como preparação para o Sertões mais desafiador de todos os tempos. A etapa da Andalucia terá cinco dias de duração e conta com o selo ‘Road to Dakar’, sendo uma das etapas de preparação para o rali mais conhecido do mundo.