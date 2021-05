Baja de Loulé: Edgar Condenso de ‘olhos postos’ na Taça Ibérica de Todo-o-Terreno | AutoSport

O Team Consilcar está presente este fim de semana, na Baja de Loulé, segunda ronda do Campeonato Portugal de Todo-o-Terreno. Um evento muito importante na temporada desportiva da equipa, uma vez que marca o arranque da Taça Ibérica de Todo-o-Terreno, umas das metas para este ano.

“Participar nesta competição é um dos nossos grandes objetivos. É um troféu muito disputado, com forte concorrência nacional e internacional e um calendário que se divide entre Portugal e Espanha. O figurino agrada-nos bastante e são estes formatos desafiantes onde procuramos sempre estar, para poder evoluir”, começou por explicar Edgar Condenso.

Um desafio que arranca com a prova algarvia de Loulé, que Edgar Condenso antevê com otimismo: “Estamos confiantes, embora conscientes das dificuldades que o forte plantel nos irá colocar. A nossa prestação na Baja TT Montes Alentejanos, com o intuito de rodar e acumular quilómetros, deixou-nos excelentes indicações para esta fase da época. Ficámos satisfeitos com o trabalho realizado e com a margem de progressão que sentimos ter pela frente com a nossa Ford Ranger. Por isso, a confiança é grande para este próximo desafio.”

Uma jornada onde o piloto terá, pela segunda vez este época, um novo navegador a seu lado: “Infelizmente,a ausência forçada do Nuno à última hora obrigou-nos a fazer uma gestão bem diferente do habitual. Desta vez, vou ter ao meu lado o António Serrão, a quem agradecemos ter aceitado o convite. É um jovem navegador com experiência em ralis e todo-o-terreno. Fizemos apenas um pequeno teste, que correu bem, mas a verdadeira adaptação será já em prova.”

A acompanhar a equipa do lado de fora, Nuno Silva afirma: “Estamos muito motivados com o amplo projeto desportivo delineado para esta época, onde se incluiu a Taça Ibérica de Todo-o-Terreno. É um orgulho para o Team Consilcar fazer parte de uma competição com prestígio internacional, palco de eleição para evoluirmos desportivamente e potenciarmos a imagem de todos os nossos parceiros, a quem muito agradecemos o apoio, fundamental para o nosso projeto. Muito obrigado a todos.”