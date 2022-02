As provas do CPTT 2022: o que se sabe da Baja TT Norte de Portugal | AutoSport

Os concorrentes do CPTT 2022 só têm uma novidade absoluta este ano, mas vão ter um campeonato bem diverso do habitual.

Esta já será a 3ª edição da Baja TT Montes Alentejanos, pelo que a prova já diz algo aos concorrentes, mas cerca de um mês depois, entre 18 e 20 de março regressa a BP Ultimate Baja TT ACP, que não se realizou em 2021. Na prova de 2020, muita areia fez parte do percurso o que foi uma boa ‘mudança’ para as equipas.

Cerca de mês e meio depois, de 6 a 8 de maio, regressa a Baja Oeste de Portugal, que se estreou em 2021, por terras saloias, numa prova bem distinta do que o ‘CPTT’ estava habituado.

Seguem-se duas provas bem conhecidas da caravana, entre 27 e 29 de maio, a Baja de Loulé e de 23 a 25 de setembro a Baja TT Sharish Reguengos Monsaraz.

A competição encerra-se de 27 a 29 de outubro com a 36ª Baja de Portalegre 500, na habitual festa do TT em Portugal, mas antes, a 8 e 9 de outubro, uma estreia absoluta: a Baja TT Norte de Portugal é completamente nova para todos, numa prova que marcará a estreia do CAMI Motorsport na organização deste tipo de competições.

O percurso está a ser delineado ao pormenor, mas vai decorrer num traçado entre as regiões do Alto Douro e do Douro. Um dos grandes objetivos será delinear um percurso que, de algum modo, contrarie as características das ‘bajas’ tradicionais, disputadas a sul, no Alentejo.

Deste modo, tudo se conjuga para que os pilotos encontrem pela frente estradas de terra mais técnicas, sob o ponto de vista de condução, sendo, até, aproveitados pelos organizadores algumas parcelas de troços de ralis convencionais.

Seguramente que neste regresso do TT ao Norte os pilotos vão encontrar algo diferente daquilo que têm encontrado nas últimas épocas. Será certamente boa a diversidade que se espera existir face ao resto do campeonato, que ainda assim tem provas bem recentes, que contribuem para um campeonato bem diferente, por exemplo, de 2019.

Face a esse ano, a Baja TT Montes Alentejanos, BP Ultimate Baja TT ACP, Baja Oeste de Portugal e Baja TT Norte de Portugal, são completamente diferentes, ou seja só três das provas de 2019 se repetem.

Calendário CPTT 2022

18/20 Fevereiro Baja TT Montes Alentejanos

18/20 Março BP Ultimate Baja TT ACP

6/8 Maio Baja Oeste de Portugal

27/29 Maio Baja de Loulé

23/25 Setembro Baja TT Sharish Reguengos Monsaraz

8/9 Outubro Baja TT Norte de Portugal

27/29 Outubro 36ª Baja de Portalegre 500