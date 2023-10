Armindo Araújo: “posso não ganhar nada, mas chego ao fim do CPR e CPTT na luta, sinto-me orgulhoso pelo que fiz” | AutoSport

Armindo Araújo/Luís Ramalho (BRP Can Am Maverick X3) venceram hoje o SS2 e apesar do segundo lugar no T3, chegam a Portalegre bem posicionados para alcançar o título do T3. Com o título do CPR a ser decidido para a semana, depois de tudo o que lhes sucedeu chegarem ao fim do ano na luta em ambos os campeonatos é notável.