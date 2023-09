Armindo Araújo estreia o novo Can Am T3 Plus em Reguengos | AutoSport

Armindo Araújo e Luís Ramalho estão de regresso ao Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno para disputar, entre amanhã e domingo, a Baja TT Reguengos/Mourão/Redondo, quinta prova do calendário 2023 que contará também para a Taça da Europa de Bajas.

Depois da vitória na categoria T3 e do pódio absoluto, alcançados em Loulé, a dupla que defende as cores da Santag Racing parte para a prova organizada pela Sociedade Artística Reguenguense com expectativas de voltar a efetuar uma boa prestação e conseguir mais um excelente resultado. “Estamos a fazer uma boa temporada de estreia no Todo-o-Terreno e, por isso, muito satisfeitos com tudo o que conseguimos até aqui. Vamos estrear, em Reguengos, o novo Can Am T3 Plus e isso será mais um grande desafio para nós. A nossa motivação está em alta e queremos lutar por mais um ótimo resultado para podermos mantermo-nos na luta pelos primeiros lugares da classificação do campeonato”, afirma Armindo Araújo.