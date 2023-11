Armindo Araújo Campeão do T3 no CPTT no ano de estreia | AutoSport

Confirma-se! Armindo Araújo e Luís Ramalho são os novos Campeões de Todo-o-Terreno, Grupo T3, depois da FPAK ter publicado os resultados oficiais, onde se fez luz relativamente à polémica no final da Baja Portalegre 500, quando nenhum dos dois pilotos da Santag Racing, João Dias e Armindo Araújo quis assumir publicamente que tinham sido campeões, embora ambos sentissem que o eram.

A FPAK inicialmente teve uma visão da questão, mas quando o tema foi analisado mais profundamente, a conclusão final foi outra.

Para Armindo Araújo e Luís Ramalho, um ano que começou de forma terrível, com o acidente do Rali Serras de Fafe, terminou com a vitória na Taça de Portugal de Ralis e com o título de T3 em anos de estreia no Todo-o-Terreno, e com a luta pelo título do CPR levada até ao último dia do campeonato: “Estamos obviamente muito felizes com a conquista do campeonato de T3 e, sem dúvida, que orgulhosos de tudo o que conseguimos fazer num ano tão difícil como foi o de 2023. No início da temporada o nosso grande objetivo era, neste ano de estreia, assimilar o máximo de conhecimento quer das provas como do carro e adaptarmo-nos o mais rápido possível a um campeonato bem distinto dos ralis. Começamos o ano com uma vitória em Beja, mas depois do nosso acidente no Rali de Fafe, que nos impediu de participar na Baja da Extremadura, tivemos que reiniciar todo esse processo e fazer uma rápida recuperação física que nos permitisse ser competitivos. Felizmente, sentimos desde o regresso que podíamos alcançar bons resultados e assim aconteceu. Vencemos por duas vezes, em Loulé e na Baja do Oeste, e terminamos em segundos na prova de Reguengos e Portalegre o que nos fez somar o maior número de pontos e conquistar um saboroso título nos T3.

É uma enorme alegria podermos festejar esta conquista.

Ao título na Categoria T3, juntamos o derradeiro degrau do pódio final no campeonato absoluto. 2023 foi um ano de emoções e sensações fortes, e onde estivemos em dois extremos quer física quer psicologicamente. Neste ponto tenho que agradecer o apoio incansável que os nossos parceiros nos deram durante todo o ano e expressar o maior agradecimento à Santag Racing por tudo o que nos proporcionou. É uma estrutura e equipa fantástica e foi um prazer enorme fazer parte deste projeto. Espero que possamos continuar a vencer juntos no futuro”.