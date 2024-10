Alexandre Pinto lidera Baja Portalegre 500 no final da SS1

Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira (Can Am Maverick X3) são os líderes da Baja Portalegre 500 o final da SS1. O piloto do Can am revelou que atacaram forte, mas que havia zonas em que o piso ficava sem aderência: “amanhã é a verdadeira corrida”, disse.

João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally Plus) são segundos a 16.7s, colocando-se bem posicionados para o dia de amanhã: “correu bem, não cometemos excessos, havia zonas com muita lama pelo que tivemos alguma cautela”, disse o piloto da X-Raid, que desta feita consegui colocar-se bem mais à frente dos muitos Challenger que o bateram no prólogo. Seja como for, no top 10, oito Challenger, dois Ultimate.

Terceiro lugar para João Dias/João Miranda (Can Am Maverick X3) que estão agora a 56.4s da frente: “correu bem, o piso está um pouco danificado, sofremos um bocadinho”, disse.

Quarto posto para Tiago Reis/Candido Carrera (Taurus Max) que apesar da boa posição, terminaram o dia com problemas na de caixa de velocidades.

Seguem-se Armindo Araújo/Luis Ramalho (Can Am Maverick X3) na quinta posição a 1m17.1s da frente: “sem problemas, o torço estava bom, mas fomos cautelososl”.

Sexto posto para Pedro Carvalho/Romeu Martins (BRP Can Am Maverick X3) “havia menos água do que estava à espera, mas só amanhã verdadeiramente começa”

Sétimo lugar para Ghislain De Mévius/Johan Jalet (G Rally Team OT3) que tiveram um problema de suspensão, ainda assim terminam o dia na frente de Miguel Barbosa/Paulo Fiúza (Taurus T3 Max) que também tiveram problemas, no caso com o acelerador.

Marco Pereira/Eurico Adão (Can Am Maverick X3) são nonos e a fechar o top 10 terminaram Francisco Barreto/Carlos Silva (Toyota Hilux T1+).

No 11º lugar estão Nuno Madeira/André Lopes (Ford Ranger) que para já lideram o T1.

