Alejandro Martins: “Nunca mais esquecerei esta especial, pela emoção, desafio e dificuldade”

Alejandro Martins começou da melhor forma a sua participação na 34º edição da Baja Portalegre 500 ao averbar o quinto posto da geral e o segundo lugar entre os concorrentes do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM48. Competindo aos comandos de um Mini John Cooper Works Rally da X-Raid, assistido pela MRacing, Alejandro Martins disputou o prólogo de forma cautelosa tendo em conta as condições meteorológicas adversas. Registou a 13ª posição da classificação, mas no setor seletivo de 75,31 km que se disputou da parte da tarde impôs um ritmo mais forte e recuperou vários lugares.

As condições climatéricas adversas, devido à chuva intensa que caiu na região de Portalegre, aumentaram ainda mais as dificuldades desta competição já de si muito difícil, mas a equipa da AM48, formada por Alejandro Martins e José Marques, não vacilou e conseguiu ultrapassar todas as dificuldades.

Alejandro Martins, navegado por José Marques, considerou esta especial como uma das melhores e mais notáveis etapas que já cumpriu durante a sua carreira de piloto: “foi um dia memorável. Correu tudo bastante bem. Nunca mais me esquecerei desta especial. Pela emoção, pelo desafio e pela dificuldade que apresentou. Foi fantástica. Impusemos sempre um ritmo constante e rápido e não fosse ter de parar na ribeira devido a um SSV que estava a ser retirado por um trator e o resultado poderia ser melhor. Aliás, foi um episódio caricato porque estivemos ali parados mais de um minuto e tivemos a sensação que água entrava dentro do carro. Perdemos muito tempo e perdemos a terceira posição onde estávamos e acabamos o setor em quinto. Para amanhã está tudo em aberto. Há muitos pilotos fora da corrida como o Miguel Barbosa e o Tiago Reis e por isso ainda muito pode acontecer”, revelou o piloto da Am48.



Falta referir que num gesto de grande desportivos, Alejandro Martins rebocou um concorrente e o CCD devolveu-lhe o tempo perdido.