ACP vai ter prova na Taça do Mundo de Rally Raids em 2021

Contará para a Taça do Mundo de Todo-o-Terreno, e não somente de Bajas como se passou agora com a Baja de Portalegre 500. Vai realizar-se por todo o Alentejo, terá a duração de cinco dias e vai realizar em abril: “Para o ano temos uma grande novidade, vamos fazer uma prova de cinco dias em abril que vai contar para o Campeonato do Mundo de Rally Raids, são só cinco provas, o percurso é na zona toda do Alentejo, Grândola, por aí fora, uma prova de cinco dias que está a ser elaborada, preparada, e depois teremos o Rali de Portugal em maio, onde já temos datas definidas. Depois cá estaremos em Portalegre, uma semana mais cedo, na data normal. Nós este ano adiámos uma semana porque quando adiámos o Rali de Portugal estava convencido que conseguia fazer o Rali de Portugal em outubro. Não só a pedido da FIA, dos patrocinadores, tudo isso, mas como não conseguimos fazer, a data de Portalegre já estava marcada e já não conseguimos mexer, mas para o ano volta para a data normal e espero que não haja este dilúvio”, disse Carlos Barbosa.