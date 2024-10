A Multidão habitual na abertura da Baja Portalegre 500

A cerimónia de partida da Baja Portalegre 500 atraiu milhares de pessoas ao Jardim do Tarro, em Portalegre. Amanhã (sexta-feira), as 383 equipas iniciam as lutas contra o cronómetro nas pistas do Alto Alentejo. Um fim de semana de muita emoção e adrenalina em perspetiva, naquela que é a clássica das clássicas do todo-o-terreno.

Esta 38ª edição, organizada pelo Automóvel Club de Portugal, integra a Taça do Mundo FIA de Bajas, os calendários dos campeonatos nacionais de todo-o-terreno (auto e motos) e a European Cup SuperFinale da Yamaha, tendo como desafio um percurso total superior aos 660 quilómetros, a grande maioria disputados em terrenos que prometem dificuldades acrescidas, devido às recentes chuvas.

Entre as novidades do percurso deste ano, destacam-se uma zona espetáculo no Campo Militar de Santa Margarida, com uma exposição de meios da Brigada Mecanizada, e um inédito percurso na freguesia de Bemposta, em Abrantes.

Desde esta manhã de sexta-feira, os concorrentes enfrentam um percurso cujo grau de dificuldade foi reforçado pelas recentes chuvas que também assolaram a região do Alentejo e do Ribatejo. Ao todo, são 638,01 quilómetros para os automóveis (407,62 quilómetros cronometrados), 601,38 quilómetros para as motos, SSV e quads (366,02 cronometrados), e 229,79 quilómetros para as categorias Promoção e Hobby (169,9 cronometrados).

Hoje, sexta-feira, pilotos e máquina enfrentam o Prólogo que vai ditar as primeiras diferenças na classificação e será determinante na escolha da ordem de partida para o Setor Seletivo a realizar na parte da tarde. Para sábado, os organizadores prepararam dois setores seletivos mais extensos, que vão ditar o rumo dos acontecimentos no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AMI48.