O caminho da Associação Pilotos de TT: das críticas de ‘fora’, ao trabalho que agora se faz | AutoSport

Foi ontem à noite apresentado o Campeonato de Portugal de Todo o Terreno, e em representação da Associação de Pilotos de Todo o Terreno marcou presença Nuno Madeira, que explicou um pouco do que tem sido a atividade da agremiação. Para Nuno Madeira, a Associação Pilotos de TT: “é um exemplo”, e explica: “ao princípio, antes da sua existência, por vezes juntávamos-nos e falávamos do que estava mal, e criticava-mos, mas percebemos que melhor do que criticar era trabalhar para que as coisas se fizessem bem.

E assim nasceu a APTT. Fizemos uma assembleia geral da associação, pedimos uma reunião, diziam que a FPAK era muito fechada, mas não foi isso que encontrámos. Tivemos uma recetividade enorme, começámos a trabalhar, apresentámos 47 medidas, dessas, 30 foram aprovadas e implementadas, outras estão a ser trabalhadas.

O segredo aqui é colocar os interesses da modalidade acima dos pessoais. Estamos a tentar ser o mais plurais possível, queremos ser honestos com a modalidade e por isso tentamos ter a maior representatividade possível.

Temos vindo a trabalhar na segurança, alguns regulamentos e na promoção. Quanto à segurança, implementámos a certificação do road book por um navegador de nomeada, o que desde logo cria mais segurança fruto da maior qualidade do road book. Depois, outros detalhes, por exemplo, tornou-se obrigatório um controlo horário antes da assistência, penso que no conjunto acho que todos juntos conseguimos fazer um campeonato melhor.

90% das equipas que correm em Beja são nossos associados, pelo que pensamos que a APTT representa bem os pilotos” disse Nuno Madeira, que assegura que o CPTT é o melhor campeonato do mundo: “este ano para lá do plantel conhecido temos ainda três equipas brasileiras de topo, este é para mim o melhor campeonato do mundo, o da África Sul que também é bom, não se aproxima ao nosso. Temos um grande património que tem de ser mostrado às pessoas”, concluiu.