36.ª Baja Portalegre 500: o habitual banho de multidão | AutoSport

Não é novidade para ninguém a Baja de Portalegre 500 é ‘o’ evento de todo o terreno do ano e o público responde a condizer. Tal como há romaria anual ao Rali de Portugal, à Rampa da Falperra, quando é no Europeu e hoje em dia de certo modo no Rali Serras de Fafe, Portalegre é ‘aquele’ evento que ninguém quer perder.

O primeiro dia oficial da Baja Portalegre 500 foi reservado às verificações técnicas e administrativas para os 425 concorrentes que disputam, a partir de amanhã, uma das mais emblemáticas provas de todo terreno da Europa. Homenagem a José Megre e cerimónia oficial de partida, que reuniu largos milhares de pessoas no centro de Portalegre, marcaram o arranque da prova do ACP, antecipando novo ‘banho’ de multidão no Alto Alentejo.

A tradição ainda é o que era. No recinto da Nerpor, o centro nevrálgico da Baja Portalegre 500, já se ‘respira’ o ambiente muito próprio da maior e mais famosa prova de todo terreno em Portugal. Pilotos e máquinas tiveram, esta quinta-feira, o dia reservado às verificações técnicas e administrativas, num pelotão de 425 concorrentes dividido pelas categorias de automóveis, motos, SSV, quads, Promoção / Hobby e Mini-Baja.

Em disputa, estarão um total de 12 categorias internacionais das Taças do Mundo de Bajas da FIA e da FIM, além dos Campeonatos de Portugal sob a égide da FPAK e da FMP, onde há diferentes títulos nacionais para serem decididos nos próximos dois dias.

Durante a tarde, foi também inaugurada uma escultura de homenagem à Baja Portalegre 500 e a José Megre, histórica figura da modalidade em Portugal e um dos criadores da prova alentejana. O monumento está situado numa das rotundas contíguas ao recinto da NERPOR, na Estrada Nacional 246.

Enchente na cerimónia de partida

À noite, no centro de Portalegre, a cerimónia oficial de partida reuniu uma multidão de entusiastas da Baja Portalegre 500, que saudaram os concorrentes num ambiente de festa e que reeditaram uma das imagens de marca do evento. Um (bom) prenúncio para o Prólogo matinal de amanhã, na Herdade das Coutadas, outro dos tradicionais ‘banhos’ de multidão da Baja Portalegre 500, com início às 07h50 para as motos e às 11h00 para os automóveis.

Para amanhã e sábado, a experiente equipa do ACP delineou um percurso de 447,62 quilómetros cronometrados para os automóveis, e 414,21 quilómetros cronometrados para as motos, SSV e quads. Uma prova disputada, ao que tudo indica, com tempo seco e com um percurso reformulado face a anos anteriores. O desafio, esse, continua a atrair homens e mulheres de diferentes gerações e nacionalidades. Porque, em Portalegre, a tradição ainda é o que era.