CNTT: Campeonato ‘discutido’ a seis na Baja TT Oeste

Milhares de espectadores presenciaram no Alto Alentejo a 38ª edição Baja Portalegre 500, evento organizado pelo ACP, sexta etapa do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, que percorreu pistas dos concelhos de Alter do Chão, Abrantes, Crato, Chamusca, Gavião, Monforte, Nisa, Ponte de Sor e Portalegre. Os 258 concorrentes inscritos tiveram pela frente um percurso com mais de 500 km de extensão dos quais mais de 360 foram disputados ao cronómetro.

Bis de Hélder Rodrigues

Nos SSV coube ao vencedor da edição de 2023 averbar o melhor tempo no prólogo. Hélder Rodrigues completou os 3,77 km gastando menos 2,2s que o par Pedro Antunes/Nuno Batalha, ambos em Can-Am. 3º melhor tempo para Arnaldo Monteiro que em Polaris foi ainda o mais rápido do Campeonato Stock dos Veteranos e do Troféu Polaris.

Posições seguintes para mais dois Can-Am pilotados por Pedro Grancha e por Nelson Caxias navegados respetivamente por Tomás Neves e João Rodrigues.No SS1 disputado a seguir ao prólogo a dupla Roberto Borrego/Daniel Jordão averbou o melhor tempo e assumiu o comando da prova com 1m14s de vantagem para Pedro Antunes.

Terceira posição a escassos 3s do 2º lugar para a dupla Luis Cidade/Pedro Mendonça. Posições seguintes para mais duas equipas Can-Am tal como os três primeiros: André Carita e João Dias navegados respetivamente por Nuno Abrantes e Mário Ourives.

Francisco Casemiro com Francisco Luis surgia então na frente do líder do campeonato nacional Pedro Santinho Mendes navegado por Duarte Santos.8º lugar para Arnaldo Monteiro que continuava a liderar o Campeonato Stock, a Classe Veteranos e o Troféu Polaris.

No derradeiro dia de prova, o dia grande desta Baja Portalegre 500, com o único setor seletivo non stop com 300 km de todo o campeonato, a luta pela vitória foi épica com os três primeiros classificados a terminaram separados por um escasso minuto.

Venceu Hélder Rodrigues que optou por efetuar a prova a solo e que aos comandos de um Can-Am repetiu a vitória alcançada em 2023.

Numa temporada marcada pela infelicidade Tiago Guerreiro redimiu-se em Portalegre conquistando aos comandos de um Polaris o 2º lugar numa corrida em que foi navegado por Carlos Paulino. Terminou a 48s do vencedor.No derradeiro lugar de pódio terminou André Carita em Can-Am piloto que já vencera em Portalegre, mas na competição Quad.

Terminou a 20s do 2º lugar. Outro anterior vencedor de Portalegre igualmente em Quad, Nelson Caxias que chegou a liderar SS2 levou o seu Can-Am ao 4º lugar triunfando entre os Veteranos ascendendo ao 2º lugar no campeonato.5º lugar para Arnaldo Monteiro em Polaris venceu a Categoria Stock e foi 2º entre os veteranos. Ficou a escassos 8s do 4º lugar.

Sexto lugar final para a dupla Vasco Martins/Luis Falé que por 22s terminou à frente de Miguel Cunha piloto que a solo completou o pódio da Classe Veteranos.E por falar em veteranos entre os juniores triunfou Gonçalo Guerra navegado por Maria Carvalho a primeira senhora a completar a prova na competição SSV. Foram 8ºs da geral.

Mas a vitória na Taça das Senhoras pertenceu a Dorothee Ferreira navegada por Ricardo Pereira no seu habitual Can-Am rosa.O Campeonato Stock teve em Portalegre um pódio exclusivamente Polaris. Vitória como já havíamos referido de Arnaldo Monteiro seguido de Luis Marchante e do par João Conde Humberto Valadas.

Entre os SSV o Campeonato Nacional está extremamente renhido e matematicamente são seis os pilotos que ainda podem aspirar ao título. Os três primeiros – Pedro Santinho Mendes, Nelson Caxias e Pedro Pinha – estão agora separados por 5 pontos. Sérgio Batista,

Luis Cidade e Pedro Antunes também podem ainda ser campeões.

De referir que no muito animado Campeonato de Equipas lidera o Can-AmOffroad Portugal, seguido do OldFriends Rally Team e com a Bitracing no 3º lugar.

Tiago Guerreiro vence Troféu Polaris, Nuno Mendes da Silvatriunfa no Troféu Villain Cup Segway e Luís Caseiro é o melhor português na YXZ1000R European Cup SuperFinale

Os pilotos do Troféu Polaris estiveram em evidência na mítica Baja Portalegre 500 onde se destacou a dupla Tiago Guerreiro/Carlos Paulino que, para além de ser a grande vencedora desta jornada, subiu ainda ao pódio absoluto desta competição do campeonato nacional ao averbarem o segundo lugar. De registar que todos os Polaris RZR inscritos nesta duríssima Baja Portalegre 500 completaram a prova.

Destaque também para o facto de a totalidade do pódio do campeonato Stock ter sido preenchido com pilotos Polaris. Arnaldo Monteiro/Farinha Duarte, Luis Marchante e João Conde/Humberto Valadas, respetivamente 2º , 3º e 5º do Troféu Polaris RZR preencheram esses lugares.

Juntamente com os vencedores e com o par Sérgio Vaz/Fábio Pires dupla que terminou o Troféu Polaris RZR na Baja Portalegre 500 em 4º lugar, foram cinco os Polaris RZR que completaram a 38ª edição da prova organizada pelo ACP entre os 12 primeiros da classificação geral SSV da prova mais exigente da temporada.

De realçar ainda que três pilotos Polaris – Arnaldo Monteiro, Sergio Vaz e João Conde – ocuparam posições no Top 5 da Classe Veteranos. Com o 2º lugar de Arnaldo Monteiro o piloto da Mundimat é já virtual campeão.

No Troféu Villain Cup Segway André Rodrigues realizou o melhor tempo no prólogo e em SS1 liderando após a 1ª etapa, mas no dia seguinte seria forçado a abandonar não conseguiu cumprir a totalidade do percurso descendo para a última posição.

Passou então para o comando Nuno Mendes da Silva navegado por Pedro Valentim.

João Carvalho com Victor Lopes triunfaram na Classe Stock. No terceiro lugar ficou a dupla Luis Lourenço Ana Isabel Lopes, também eles da Classe Stock

A 38ª edição da Baja Portalegre 500 recebeu a quinta edição da YXZ1000R European Cup SuperFinale e foram muitos os pilotos que aceitaram o desafio lançado pela YAMAHA Motor Europa, tendo estado à partida da mítica prova alentejana 24 pilotos oriundos de Portugal, Espanha, França, Alemanha, Itália e Reino Unido.

A vitória absoluta coube ao espanhol Teo Viñaras acompanhado pelo seu irmão Roberto, tendo a dupla inscrita na classe stock conquistado ainda um prémio de €15 000.00, que deverá ser utilizado para competir na Taça da Europa FIA para Bajas Cross-Country.

Em segundo lugar ficou Luís Caseiro que, navegado por João Azeiteiro, foi o melhor português e triunfou entre os pilotos inscritos na classe open.

A encerrar o pódio absoluto da YXZ1000R European Cup SuperFinale ficou William Buller, navegado por Jonathan Knight, a dupla que em 2023 venceu esta competição monomarca.

O campeonato nacional terá a sua derradeira etapa na Baja Oeste de Portugal que se disputa de 8 a 10 de novembro