CNTT, Baja TT Sharish Gin Reguengos /Mourão: 160 pilotos inscritos | AutoSport

Com 45 pilotos inscritos na competição Moto, 22 nos Quad, 70 em SSV e 23 pilotos Hobby, arranca amanhã a Baja TT Sharish Gin Reguengos /Mourão, sexta jornada do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno que irá percorrer pistas dos concelhos de Reguengos de Monsaraz, Mourão, Redondo e Évora, num total de 509,88 km.

Nas motos, o campeão António Maio (Yamaha) mantém a liderança que ocupa desde o início da temporada, tendo triunfado em quatro das cinco provas já disputadas. Micael Simão (GasGas) em 2º lugar, lidera a classe TT3. O terceiro lugar é ocupado por Martim Ventura em Yamaha que lidera ainda a classificação Júnior. Fábio Magalhães em Honda, Diogo Pais (Yamaha), e Paulo Santos(Honda) lideram as Classes TT1, Promoção e Veteranos, respetivamente.

Vencedor das provas de Góis, Ferraria, Oeste e Loulé, João Vale ocupa a liderança entre os Quad, seguido de Fernando Cardoso, com Rafael Carvalho, vencedor da jornada inaugural do CNTT 2022, em terceiro lugar: Estes dois pilotos lideram as Classe Promoção e Júnior. Carlos Reguinga é primeiro entre os veteranos. Todos estes pilotos disputam o Campeonato em moto 4 Yamaha.

A vitória na Baja Loulé confirmou o campeão Roberto Borrego na liderança entre os SSV, à frente de Gonçalo Guerreiro, líder entres os Juniores, com Nelson Caxias, em terceiro lugar. Depois deste trio e entre os pilotos que estarão presentes na prova algarvia, os melhores pontuados são João Monteiro, Luís Cidade, Sérgio Batista e Pedro Grancha. José Morgado (Can-Am) na classe Stock e Octávio Martins (Yamaha)na Classe TT2 e na Taça Yamaha YXZ1000R em ex-áqueo com Vitor Domingos, são os pilotos que lideram as restantes classificações.

A 34ª edição da Baja TT Sharish Gin arranca na sexta-feira, dia 23 de setembro, dia em que decorrem as habituas verificações técnicas e que se disputa o prólogo de 10 km. A partir das 20h45m terá lugar a Cerimónia de Partida. Sábado será disputado o setor seletivo de 175,50 km que será repetido no domingo.

Classificação do CNTT após 5 provas

Moto: 1º António Maio (Yamaha), 111 pontos; 2º Micael Simão (GasGas), 80; 3º Martim Ventura, 70; 4º Gustavo Gaudêncio (Honda), 59; 5º Fábio Magalhães (Honda), 58; 6º Daniel Jordão (Husqvarna), 51.

Quad: 1º João Vale (Yamaha), 125 pontos; 2º Fernando Cardoso (Yamaha), 82; 3º Rafael Carvalho (Yamaha), 69; 4º Ricardo Rodrigues, 43; 5º Daniel Santos (Yamaha), 41; 6º Luís Cabrita (KTM), 40.

SSV: 1º Roberto Borrego (Can-Am), 88 pontos; 2º Gonçalo Guerreiro (Can-Am), 77; 3º Nelson Caxias (Can-Am), 69; 4º João Monteiro (Can-Am), 55; 5º Sebastien Guyette (Can-Am), 46; 6º Pedro Santinho Mendes (Can-Am), 37.

Equipas: 1º JB Racing, 183 pontos; 2º Sharish Gin/South Racing, 157; 3º SGS Car Racing, 147; 4º Racestars Racing/TSMotorRacing, 140; 5º Rio Seco Racing, 103; 6º Team Bianchi Prata Honda, 100; 7º AlentejoOffRoad School, 87; 8º Team Arnaldo Martins/Gallos-Group/Goldspeed, 83; 9º Santag Racing Team/JPR Motors, 74; 10º Mundimat Racing Team; 41.