CNTT, Baja TT Sharish Gin/Reguengos de Monsaraz-Mourão: Roberto Borrego vence nos SSV

Muito intensa foi também a luta travada pelo derradeiro lugar de pódio com as duplas Nelson Caxias/João Rodrigues e Pedro Santinho Mendes/Duarte Santos a terminarem separados por 1,7s.

Roberto Borrego e Daniel Jordão, que começaram por ser os mais rápidos no prólogo, foram os grandes vencedores da competição SSV na 36ª edição da Baja TT Sharish Gin. Foram os mais rápidos nos 111 km do derradeiro setor seletivo e terminaram a corrida com uma vantagem de 37,6 para a dupla Pedro Antunes/Nuno Batalha que ontem passara para a frente da corrida.

