CNTT, Baja TT Sharish Gin: Pedro Antunes lidera após 1ª Etapa

A primeira etapa da Baja TT Sharish Gin Reguengos de Monsaraz Mourão, pontuável para o European Baja Championship, culminou com a liderança de Pedro Antunes e Nuno Batalha, ao volante de um Polaris. A dupla assumiu o comando da prova após uma jornada de intensa competição nos SSV, que incluiu duas passagens por um exigente troço de 90 quilómetros, disputado sob a égide da Federação de Motociclismo de Portugal (FMP).

A competição nos SSV registou alterações significativas face aos resultados do prólogo. Na primeira passagem pela Super Especial (SS1), Pedro Antunes e Nuno Batalha estabeleceram o melhor tempo. Roberto Borrego e Daniel Jordão (Can-Am), vencedores do prólogo, ficaram 42 segundos atrás. Ricardo Lourenço e Manuel Santos (Can-Am) asseguraram o terceiro posto, seguidos por Nelson Caxias e André Lopes (Can-Am), líderes do campeonato. O ex-campeão mundial de motociclismo, Hélder Rodrigues (Polaris), fechou o top 5. Na Classe Stock, Rodrigo Melancia e João Diogo (Can-Am) lideravam.

A segunda passagem da tarde confirmou a liderança de Pedro Antunes e Nuno Batalha. Hélder Rodrigues protagonizou uma notável recuperação, saltando da quinta para a segunda posição, a 2m03s dos líderes, competindo a solo. Nelson Caxias e André Lopes mantiveram-se entre os três primeiros, ocupando agora o terceiro lugar. Francisco Casemiro e Francisco Luís (Can-Am) subiram para a quarta posição.

Destaques nas classes e Campeonato Europeu

Na Classe Stock, Rodrigo Melancia e João Diogo (Can-Am) mantiveram a liderança, demonstrando consistência ao longo da etapa. Miguel Cunha (Can-Am), a competir a solo, tal como Hélder Rodrigues, garantiu um lugar no top 6.

Entre os Juniores, Gonçalo Guerra, navegado pelo experiente Luís Engeitado, assumiu a liderança. André Carita e Nuno Abrantes destacaram-se como líderes da classificação do European Baja Championship, sublinhando a importância internacional desta prova. David Rodrigues e Nilton Lopes, que registaram o terceiro tempo mais rápido na SS2, ocupam a nona posição, enquanto Pedro Pinha e Joaquim Dias encerram o top 10.

A estreia de Ana Laura, navegada por Bruno Oliveira, foi igualmente notável, com a dupla a liderar a Classe SSV TT2 e a classificação feminina, evidenciando o crescente talento feminino na modalidade.