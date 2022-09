CNTT, Baja TT Sharish Gin: João Monteiro vence nos SSV | AutoSport

A dupla João Monteiro/Nuno Morais (Can-Am) venceu os SSV na Baja TT Sharish Gin Reguengos Mourão, sexta jornada do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno 2022 depois de um duelo muito renhido com Pedro Mendes, também em Can-Am, que foi o primeiro no derradeiro setor seletivo e que terminou a prova a 40,7s do vencedor da prova.

“Ontem ganhámos alguma vantagem. Sabíamos que tínhamos de gerir o dia de hoje porque esta é uma prova muito dura. Hoje entrámos com cautela, vimos os tempos e acabou por não ser assim tão difícil. Para o fim é tudo muito rápido e temos sempre algum receio das correias dos carros. Como não dava para ganhar a etapa, aliviamos um bocadinho porque nós queríamos era a vitória”, referiu no final da corrida o vencedor, piloto do Team Sharish Gin/South Racing.

O troço de 175 km que hoje se disputou viu Gonçalo Guerreiro ser o 3º mais rápido e terminar no derradeiro lugar do pódio da classificação geral da prova alentejana à frente da dupla Roberto Borrego/Nuno Abrantes que em SS2 ficou a escasso 7,1s de Pedro Santinho Mendes.

Gonçalo Guerreiro em 3º, Marco Pereira em 5º e a dupla Rui Serpa/Nuno Guilherme em 14º venceram respetivamente entre os Juniores, Veteranos e Classe Stock.

A dupla Duarte e Nuno Silva triunfou na Categoria TT2 e também na Taça Yamaha, enquanto nas Senhoras venceu Dorothee Ferreira. Para a Taça da Europa de Bajas a vitória coube à dupla André Rodrigues/Ricardo Porto Nunes.