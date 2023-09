CNTT, Baja TT Reguengos: Triunfo de Pedro Santinho Mendes | AutoSport

Pedro Santinho Mendes venceu a 35ª edição da Baja TT Sharish Gin. Praticamente a acelerar em “casa”, o eborense, navegado por Mário Ourives, enriqueceu o seu espólio desportivo a tons dourados a partir da planície alentejana.

A dupla formada por Pedro Santinho Mendes e Mário Ourives conquistou os louros da vitória na Baja TT Sharish Gin Reguengos de Monsaraz – Mourão – Redondo. Depois da nona posição no prólogo e a partir para a etapa de hoje na condição de líder, o piloto o Can-Am não se deixou surpreender nos cerca de 140 quilómetros, apesar de um furo imprevisto, confirmando o natural favoritismo que lhe era atribuído para festejar mais uma vitória.

Efetuando uma prova bastante consistente sem grandes percalços, Pedro Santinho Mendes “configurou” a sua estratégia de modo a regressar às sensações fortes na competição fora de estrada, revelando estar claramente mais competitivo e levar por diante os seus intentos, terminando a “odisseia” perto de casa com o tempo de 4h30m06,0s.

No final da prova, Pedro Santinho Mendes, parco em palavras, manifestou a sua satisfação por ter alcançado o triunfo à porta de casa, referindo que, no decorrer da prova, «correu tudo bem», e no setor seletivo de hoje, o mesmo do dia de ontem, o piloto considerou que «foi mais um troço e uma etapa com final afortunado».

«A máquina portou-se bem e, connosco também correu tudo na perfeição, sem percalços, espelhado no bom resultado alcançado. Ganhámos a prova e, naturalmente, que estamos muito satisfeitos», reforçou o piloto natural de Évora à chega ao parque fechado, em Reguengos de Monsaraz.

O derradeiro dia de prova foi animadíssimo com a liderança do setor seletivo a pertencer sucessivamente a João Monteiro, Gonçalo Guerreiro Luís Cidade e finalmente Hélder Rodrigues.

A solo, o ex-campeão do mundo moto em Can-Am Maverick foi, paulatinamente, ganhando confiança ao longo do fim de semana após uma paragem de quase seis meses, encarando o derradeiro setor seletivo com firmeza absoluta para culminar a sua participação na segunda posição absoluta, ficando separado do vencedor por 1m20,3s.

Nelson Caxias e João Rodrigues, em Can-Am XRC MY21, foram os terceiros mais rápidos no último dia de competição e despediram-se da prova da Secção Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense a 1m40,7s dos vencedores e a 20,4 segundos do piloto de Sintra.

As três posições seguintes foram todas ocupadas por pilotos Can-Am com o 4º lugar de Roberto Borrego a permitir-lhe recuperar a liderança do campeonato. 5º e 6º lugar para Pedro Pinha e Avelino Luis que juntamente com Nelson Caxias subiram ao pódio da Classe Veteranos.

Na FIM Baja European Championship, com o tempo total de 4h41m26,9s, a dupla fornada por João Monteiro e Nuno Morais conduziu o CAN AM X3 XRS à vitória e superiorizou-se a Gonçalo Guerreiro e José Sá Pires, em Polaris PRO R, por 5m22,2s, com esta última formação a triunfar a categoria Júnior.

Na classe Stock, a vitória sorriu a Nelson Saramago e João Moreira, em Polaris Turbo R e na Taça Yamaha, Mário Franco e Sara Diogo, conquistaram triunfo na Categoria Open enquanto na Categoria Stock triunfou Paulo Fernandes.