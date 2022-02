CNTT, Baja TT Montes Alentejanos, SSV: Hélder Rodrigues conquista vitória | AutoSport

Hélder Rodrigues (Can Am Maverick) conquistou a vitória na Baja TT Montes Alentejanos em SSV. Este foi o primeiro triunfo nos SSV do piloto que já foi campeão do mundo de motos TT. Rodrigues terminou os 155 quilómetros do SS2 com o tempo de 1:57:47.3s, uma vantagem de 2.2s sobre o segundo classificado na prova, Sebastien Guyette (Can Am XRC). Rodrigues tinha terminado o setor seletivo de ontem no 9º lugar.

Nelson Caxias, que era o líder após a primeira etapa de ontem, ficou-se pelo terceiro posto na classificação nos SSV, a 22.1s de Rodrigues.

Gonçalo Guerreiro (Can Am X3) foi o mais rápido no segundo setor seletivo da Baja TT Montes Alentejanos, com o tempo de 1:57:30.0s, menos 17.3s que o vencedor da prova, Hélder Rodrigues.

