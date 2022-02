CNTT, Baja TT Montes Alentejanos, SSV: Hélder Rodrigues e Sebastien Guyette penalizados, Nelson Caxias é o vencedor da prova | AutoSport

Hélder Rodrigues e Sebastien Guyette foram penalizados após o final do segundo setor seletivo da Baja TT Montes Alentejanos. Rodrigues viu 22 minutos serem adicionados ao seu tempo e perdeu assim a vitória na prova, baixando para o 20º posto da classificação. Guyette, que como demos conta anteriormente era o segundo classificado da Baja, foi penalizado com 2 minutos e caiu até ao 3º lugar da classificação dos SSV.

Nelson Caxias (Can Am XRS) é assim o vencedor da Baja TT Montes Alentejanos, depois das penalizações aos pilotos que tinham ficado na sua frente. A dupla João Monteiro/Nuno Morais (Can Am X3) subiram ao segundo posto da classificação.

Pedro Santinho Mendes (Can Am) terminou no quarto posto e a dupla Roberto Borrego/Nuno Abrantes (Can Am) fechou o top 5 da classificação dos SSV na Baja.