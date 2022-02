CNTT, Baja TT Montes Alentejanos, Nelson Caxias: “saio desta prova muito satisfeito” | AutoSport

Nelson Caxias, em Can-Am, foi o grande vencedor da competição SSV na Baja TT Montes Alentejanos, depois de terem sido vários os pilotos a passar pela liderança nesta que foi a prova inaugural do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno 2022.

Nelson Caxias, que tinha sido o mais rápido no primeiro dia de prova, viu o ex-campeão do mundo Helder Rodrigues e o belga Sebastian Guyette terminarem à sua frente, mas penalizações retiram-nos dessas posições.

“O balanço que faço desta corrida é muito positivo. Estamos no início do Campeonato e ainda não estou a 100%, mas quando os resultados aparecem é óbvio que ficamos contentes. Apesar de tudo, fiquei com a sensação que podia fazer melhor. Faltou afinar alguns pormenores que para quem está na linha da frente contam sempre. No entanto, saio desta prova muito satisfeito” afirmou Nelson Caxias no final da Baja TT Montes Alentejanos.

Segundo lugar para João Monteiro que, acompanhado de Nuno Morais, terminou a 52,8s do piloto da Caxiauto. Apesar dos 2 minutos de penalização, a derradeira posição de pódio pertenceu ao belga Sebastien Guyette.

Num Top 10 integralmente dominado por viaturas Can-Am, Pedro Santinho Mendes e a dupla campeão nacional Roberto Borrego/Nuno Abrantes (Can-Am) ocuparam as posições seguintes.