CNTT, Baja TT Montes Alentejanos: Nelson Caxias (Can-Am) líder nos SSV | AutoSport

Com os seis primeiros classificados a terminar no mesmo minuto, Nelson Caxias, em Can-Am, foi o mais rápido a percorrer os 118 quilómetros cronometrados da etapa inaugural da Baja TT Montes Alentejanos, depois de ter sido Lourenço Rosa a averbar os melhores tempos ao longo de quase toda a etapa.

Nelson Caxias concluiu o setor seletivo com uma vantagem de 4,3s para o francês Fabrice Rousseau que, ao km 100, estava empatado com o futuro vencedor da etapa. Lourenço Rosa, com Joaquim Dias a seu lado, terminou na 3ª posição a 32,7s.

“Procuro andar sempre num ritmo forte. Esta é a primeira prova do Campeonato. Desde Góis que não ando de carro. Tive de acabar tudo à pressa para vir para aqui. Estou feliz com este troço. Os primeiros 30 km foram de habituação e agora que estava a apanhar o ritmo é que acabou, mas amanhã há mais”.

No mesmo minuto que o vencedor da etapa terminaram mais três pilotos, o que promete uma luta muito intensa para a segunda fase da corrida. João Monteiro, acompanhado por Nuno Morais,terminou a 37,4s, a dupla Luís Cidade/Pedro Mendonça a 46,7s e o belga Sebastian Guyette a 54,3.

Completam o Top 10, totalmente dominado por viaturas Can-Am, Pedro Ferreira, navegado por Carlos Mendes, Pedro Santinho Mendes e Hélder Rodrigues, ambos a solo, e a dupla campeã nacional Roberto Borrego/Nuno Abrantes.

Amanhã os concorrentes terão pela frente um derradeiro Setor Seletivo de 155 quilómetros.

