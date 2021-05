CNTT, Baja TT Montes Alentejanos: Luís Cidade (CanAm) lidera nos SSV | AutoSport

Luís Cidade campeão Júnior e vice-campeão nacional SSV,navegado por Pedro Mendonça, aos comandos de um CanAm, lidera a Baja TT Montes Alentejanos que disputou hoje a sua primeira etapa.

No prólogo,com que arrancou a competição, impôs-se Roberto Borrego secundado por Jorge Passanha e com o ex-campeão nacional João Monteiro a ocupar a 3ª posição.

A passagem pelos setores seletivos trouxe Luís Cidade para o comando, ele que fora apenas o 11º no prólogo. O piloto do CanAmOff Road Portugal venceu ambos os troços e terminou o dia com uma ventagem de 50s para Roberto Borrego navegado por Nuno Abrantes.

Após mais de 150 quilómetros disputados ao cronómetro, as seis primeiras posições são ocupadas por pilotos separados por menos de dois minutos entre eles. O belga Sebastien Guyette ocupa o 3º lugar a 1m19s de Luís Cidade.

Nos lugares seguintes, tal como os anteriores ocupados por pilotos CanAm, Alexandre Pinto/Fábio Belo, João Monteiro/Victor Melo e Ricardo Domingues estão separados por escassos 9s.

O campeão André Rodrigues em Yamaha lidera na Classe TT2.

Para Luís Cidade “Na partida para a primeira etapa a corrida já começou a melhorar. O carro já se comportou melhor e depois foi só entrar no ritmo e levá-lo até ao fim sem estragar nada. Agora vamos tentar gerir, mas depende sempre do andamento dos meus adversários. Só amanhã é que é que consigo decidir a postura que vou assumir em corrida, ou seja, se vou mais tranquilo ou se também vou entrar a atacar”.

Roberto Borrego descreve o que aconteceu durante o dia de hoje e promete atacar a segunda etapa “Foi um dia bom, mas esta segunda parte foi cansativa porque estava muito calor. Na parte final da etapa já estava a ficar sem gasolina e por isso tive que ligar o Eco e gerir o carro para não ficarmos a pé. Amanhã vamos arrancar e vamos atrás do prejuízo”.