CNTT, Baja TT Loulé: Domínio de João Monteiro | AutoSport

João Monteiro foi o vencedor da prova algarvia 4ª etapa do CNTT e teve em Pedro Santinho Mendes o mais forte adversário. Com este resultado o piloto do Team Sharish/South Racing regressa à liderança do campeonato.

Com 46 concorrentes à partida, a 33ª edição da Baja Loulé iniciou-se com um prólogo de 5 km junto ao estádio do Algarve que atraiu centenas de espectadores para esta especial de abertura da competição e onde os Polaris dos irmãos Tiago e Gonçalo Guerreiro se impuseram. Luís Cidade em Can-Am averbou o terceiro melhor tempo em igualdade com Pedro Santinho Mendes. Seguiram-se dois dos principais candidatos à vitória que à partida para esta prova ocupavam respetivamente o 2º e o 1º lugar no campeonato. João Monteiro e Roberto Borrego terminaram separados por 0,4s. Posições seguintes para Mário Ferreira, Ricardo Sousa, Pedro Pinha e Arnaldo Monteiro, todos em Can-Am

O setor seletivo de 165 km disputado da parte da tarde teve constantes mudanças na frente da corrida. Roberto Borrego foi o primeiro comandante. Depois foi João Monteiro quem passou para a frente e a meio da corrida o mais rápido era Pedro Santinho Mendes seguido por João Monteiro a 17s e Luís Cidade já a 1m29s. Gonçalo Guerreiro seguia então no 4º lugar. A segunda metade do troço foi totalmente dominada por João Monteiro que viu os seus principais adversários atrasarem-se ou mesmo pararem como foi o caso de Luís Cidade. O troço terminou com uma vantagem bastante folgada o que é pouco habitual de João Monteiro que dispunha de 3m34s para o campeão nacional Gonçalo Guerreiro. 3ª posição para Pedro Santinho Mendes a 37s do 2º lugar. Posições seguintes para Vasco Martins e Roberto Borrego ambos em Can-Am separados por 0,5s. Os restantes cinco pilotos que ocupavam o Top 10, todos em Can-Am, apresentam-se separados por pouco mais de um minuto. Eram eles Marco Pereira, Pedro Pinha, Ruben Rodrigues, Herlander Araújo e Mário Ferreira. No final deste primeiro dia de corrida Rui Serpa em Can-Am liderava o campeonato Stock enquanto na Taça Yamaha Paulo Fernandes liderava a Classe Stock e o estreante Joaquim Salero a Classe Open,

No derradeiro dia de prova os concorrentes tiveram de enfrentar de novos os duros 165 km cronómetros percorridos na etapa inicial. João Monteiro defendeu bem a vantagem conseguida na véspera e alcançou um triunfo que lhe permite assumir a liderança do campeonato. 2ª posição para Pedro Santinho Mendes o mais rápido neste derradeiro dia de prova que chegou a dispor de uma vantagem de 2m30s antes de um furo o ter atrasado nos derradeiros quilómetros. Pedro e João Pinha pai e filho fizeram uma excelente corrida e subiram pela primeira vez ao pódio absoluto de uma corrida do CNTT. Pedro Pinha venceu ainda entre os veteranos. Ruben Rodrigues em 4º lugar ficou a escassos 4s do pódio. Posições seguintes para Mário ferreira e Ricardo Sousa ambos em Can-Am e ambos veteranos. O campeão nacional Gonçalo Guerreiro que era segundo na véspera levou este Polaris até ao 7º lugar vencendo entre os Juniores. O Top 10 final ficou completo com mais três pilotos que tripulavam veículos Can-Am: Miguel Plácido, Herlander Araújo e David Gomes. Destaque neste derradeiro dia de prova para Arnaldo Monteiro e Tiago Guerreiro que foram respetivamente os 3º e 4º mais rápidos no setor seletivo separados por 0,7s. Excelente performance realizou Paulo Fernandes que aos comandos deste Yamaha foi 11º da geral, venceu para o campeonato Stock tendo triunfado ainda na Classe Stock da Taça Yamaha. Ainda na Taça Yamaha Luis Caseiro venceu a Classe Open.