CNTT, Baja TT Capital Vinhos de Portugal: Luís Cidade lidera nos SSV

Luís Cidade, navegado por Pedro Mendonça, está na liderança da 32ª Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal, que se está a disputar em Reguengos de Monsaraz, na competição SSV.

A dupla passagem pelo troço de 83 quilómetros viu o piloto do Can-Am conseguir uma vantagem de cerca de 1:48s para Rui Carneiro/José Azevedo. Roberto Borrego liderou após a primeira passagem, mas um acidente colocou-o de fora da competição. Luís Portela de Morais também beneficiou do acidente de Borrego e assumiu a posição mais baixa do pódio.

A dupla Mário Franco/Nuno Matias Guilherme em Yamaha lidera a Taça YXZ 1000R enquanto André Rodrigues com Ricardo Porto Nunes a seu lado lidera a Classe TT2 ocupando ainda o 2º lugar da Taça Yamaha.

Para o líder dos SSV, Luís Cidade: “Hoje conseguimos ganhar uma etapa à geral. Correu tudo bem até ao quilómetro 20. Aí caímos mal numa vala e estragámos a transmissão, mas conseguimos levar o SSV até ao fim. Ainda assim conseguimos vir sempre a fundo, e, mesmo com o problema de transmissão, o SSV portou-se muito bem. Só tenho de agradecer à minha equipa, à Can-Am Off Road Portugal e à Maxishocks porque as suspensões estão a funcionar muito bem. Esta vitória no dia de hoje é para eles”.

A 32ª edição da Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal prossegue amanhã, dia 27 de setembro. Os pilotos terão pela frente um setor cronometrado de 62.70 quilómetros.