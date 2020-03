CNTT, Baja TT ACP, SS3: Luís Cidade vence nos SSV

Luís Cidade e Pedro Mendonça (Can Am XRC) venceram a Baja TT ACP na categoria dos SSV. Na última especial da prova (Santiago/Santo André) os vencedores foram Lourenço Rosa e Joaquim Dias (Can Am X3), mas Cidade e Mendonça acabaram com uma vantagem de 59.1s para a dupla que conquistou o segundo lugar.

Na terceira posição da classificação final ficaram Mário Franco e Nuno Guilherme (Yamaha Quady) que ficaram a 3:45.7s dos vencedores e a 2:46.6s do segundo lugar.

Tempos Online – CLIQUE AQUI