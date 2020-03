CNTT, Baja TT ACP: Lourenço Rosa termina Prólogo na frente de Luís Cidade

Lourenço Rosa e Joaquim Dias foram os mais rápidos no Prólogo da Baja TT ACP, na categoria dos SSV. A dupla do Can Am X3 fez um tempo de 3:31.40s, sendo mais rápido do que Luís Cidade e Pedro Mendonça em Can-Am XRC por 0.9s.

Terceira posição para o Bombardier Maverick X3 de Pedro Carvalho, que ficou a 2.3s de Lourenço Rosa na frente. Pedro Ferreira e Hugo Magalhães completaram os quatro primeiros no Can Am Maverick X3, ficando a 2.4s da liderança.

