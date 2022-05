CNTT, Baja Loulé/SSV: Vitória de Roberto Borrego | AutoSport

Roberto Borrego/Nuno Abrantes (Can-Am X3) venceram a Baja de Loulé depois de uma emocionante luta com Gonçalo Guerreiro (Can Am XRS), com o piloto da JB Racing a terminar a 54.4s da dupla da SGS Car Racing .

Luís Cidade/Pedro Mendonça (Can-Am Maverick XRS) fecharam o pódio com o Can-Am da Milfa, terminando a 2:25.6 dos vencedores.

Gonçalo Guerreiro (Can Am XRS) liderava a Baja Loulé ao cabo do 1º Setor Seletivo da prova, com uma vantagem de 35.4s de avanço para Roberto Borrego/Nuno Abrantes (Can Am X3). Guerreiro tinha uma vantagem de 39.9s sobre Roberto Borrego no Inter 5 do SS2, mas as coisas mudaram muito daí até final, perdendo quase minuto e meio e com isso a liderança da prova.

Luís Cidade/Pedro Mendonça (Can-Am Maverick XRS), terminaram no mesmo terceiro lugar em que já estavam no final do 1º dia, sem nunca ter sido verdadeiramente incomodados, por Nelson Caxias (Can-Am XRS) que terminou a prova em quarto, onde também já estava no final do 1º dia, tendo-se no entanto aproximado um pouco mais da frente.

João Monteiro/Nuno Morais (Can-Am X3) foram quintos na frente de Tiago Guerreiro (Can Am XRS), com Pedro Grancha/Tomás Neves (Bombardier XRS), Hélder Rodrigues (Can Am Maverick XRS), André Carita (Can-Am X3) e Pedro Braga/Arnaldo Coutinho (Can-Am X3RS) a fecharem o top 10.

Classificação

1 Roberto Borrego/Nuno Abrantes (Can-Am X3) 4:56:28.7

2 Gonçalo Guerreiro (Can Am XRS) +54.4

3 Luís Cidade/Pedro Mendonça (Can-Am Maverick XRS) +2:25.6

4 Nelson Caxias (Can-Am XRS) +5:58.9

5 João Monteiro/Nuno Morais (Can-Am X3) +13:45.6

6 Tiago Guerreiro (Can Am XRS) +15:16.4

7 Pedro Grancha/Tomás Neves (Bombardier XRS) +18:56.3

8 Hélder Rodrigues (Can Am Maverick XRS) +29:22.5

9 André Carita (Can-Am X3) +31:56.7

10 Pedro Braga/Arnaldo Coutinho (Can-Am X3RS) +34:03.7

11 Miguel Cunha (Can-Am Maverick) +37:01.3

12 Nelson Beiró/Manuel Porém (Can-Am Maverick) +37:47.6

13 José Morgado/Ruben Delgado (Bombardier X3) +40:21.5

14 Pedro Santinho Mendes (Bobardier Can Am) 50:09.9

15 Vítor Domingos (Yamaha Yxz1000R) +51:46.9

16 António Cuco/João Cuco (Can-Am X3 XRS) +1:00:22.9

17 David Gomes/António Correia (Can-Am XRC Maverick) +1:12:36.4

18 Jacques Caron/Laurence Bonhomme (Bombardier X3)+1:19:06.9

19 Paulo Fernandes (Polaris RZR XP) +1:20:39.9

20 Nuno Rogério/Hugo Silva (Bombardier X3) +1:22:49.4

21 Carlos Alves/Flávio Zacarias (Can Am/Bombardier Maverick) +1:22:54.7

22 Arnaldo Monteiro/Gonçalo Reis (Can-Am Maverick) +1:38:18.8

23 Hugo Dias/Sandro Gomes (Can-Am Maverick XRS) +3:08:09.9

24 Nuno Fontes (Can-Am X3 XRS) +3:50:32.3